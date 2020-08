Expresso: Brasil pode alcançar 100 mil mortos pela Covid no final de semana; e o adiamento da volta às aulas em São Paulo

Após lamentar as quase 100 mil mortes por coronavírus no País, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que é preciso “tocar a vida”. “A gente lamenta todas as mortes, está chegando a 100 mil, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema”, afirmou o mandatário em transmissão ao vivo no Facebook.

E ainda: o adiamento da volta às aulas em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.

Presidente Jair Bolsonaro, durante live semanal, ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazzuelo