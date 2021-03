Expresso: Brasil pode ser “celeiro” de mutações da Covid-19; Senado aprova volta do auxílio emergencial e técnicos divergem sobre continuidade dos campeonatos de futebol do País

A disseminação sem controle do novo coronavírus no Brasil está deixando cientistas nacionais e estrangeiros em alerta sobre o impacto que isso pode ter sobre a pandemia como um todo, em especial no surgimento de novas variantes do Sars-CoV-2. Uma preocupação é que o País se torne uma espécie de “celeiro” de mutações, dificultando ainda mais o combate à covid-19.

O Rio de Janeiro decide restringir a circulação de pessoas e proibir quiosques e boates. Os bares terão que fechar às 17h a partir desta sexta-feira, 05.

E ainda: a aprovação da volta do auxílio emergencial pelo Senado e a chegada de mais insumos para a produção de vacinas contra a covid.

Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 4, no “Eldorado Expresso”.

