‘Expresso’: Brasil recebe primeiro lote de vacina contra covid para crianças

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (13) o primeiro lote da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A remessa de 1 milhão e 200 mil doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A previsão é que o carregamento comece a ser distribuído aos Estados na sexta (14).

E mais: Casa Civil, comandada pelo Centrão, passará a decidir se Economia pode mexer no Orçamento, os efeitos da seca e a onda de calor no sul do Brasil no agronegócio e o livro que explica por que ‘1979’ foi o ano que mudou a música brasileira.

