Expresso: Brasil registra deflação em julho

Em um País como o Brasil, que lutou por anos a fio contra a hiperinflação, pensar em deflação ainda pode soar meio estranho. Mas ela dá as caras de vez em quando. Acabou de acontecer em julho, pela 15ª vez desde o início do Plano Real – a queda foi de 0,68%. Essa também foi a maior queda desde o início da série histórica do IBGE, em janeiro de 1980.

De olho na disputa eleitoral, o governo dá início hoje ao pagamento de três programas sociais: o Auxílio Brasil de R$ 600, o vale-gás de R$ 110 e a bolsa-caminhoneiro de R$ 1 mil. Os três benefícios são válidos apenas até o fim de 2022, ano eleitoral. Ao beneficiar 20 milhões de famílias, o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600 custará R$ 12,1 bilhões aos cofres públicos somente em agosto.

E mais: a discussão de aumento salarial para ministros do Supremo e os novos recursos para quem quer menos exposição no WhatsApp. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.