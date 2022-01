Expresso: Brasil terá primeira vacina 100% nacional

A Anvisa aprovou o registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) fabricado pela Fiocruz da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Com a aprovação, o Brasil terá essa vacina produzida totalmente em território nacional. Essa etapa era a última do processo de transferência de tecnologia da produção da vacina. A Anvisa aprovou o registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) fabricado pela Fiocruz da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Com a aprovação, o Brasil terá essa vacina produzida totalmente em território nacional. Essa etapa era a última do processo de transferência de tecnologia da produção da vacina.

A partir desta sexta-feira, bares e restaurantes terão de fechar às 22 horas e festas, comemorações e reuniões estão proibidas em Amparo, no interior de São Paulo. O decreto, publicado no jornal oficial do município, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais abertos, com calçadas e vias públicas. A medida vigora até o dia 31 deste mês. A cidade, que fica na região turística conhecida como Circuito das Águas, na região de Campinas, é a primeira do interior a retomar a quarentena no Estado, nesta nova fase da pandemia de covid-19.

E ainda: a covid traz a quarentena de volta ao radar e causa surto no futebol paulista. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.

