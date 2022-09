Expresso: Brasileiro armado ataca Cristina Kirchner

O ataque contra a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta, foi cometido por Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileiro radicado em Buenos Aires, que trabalha como motorista de aplicativo na cidade. Montiel tem antecedentes criminais e supostas ligações com grupos extremistas. A Polícia Federal Argentina (PFA) apreendeu na casa dele 100 balas de calibre 9 milímetros, segundo informações obtidas pela jornal local “La Nación” com fontes que participam da investigação. Também de acordo com o periódico, o perfil do brasileiro, que se identificava nas redes como Fernando “Salim” Montiel, acompanhava grupos e páginas chamadas “Comunismo satânico”, “ciências ocultas herméticas” e “coach antipsicopatas”.

O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflitos na manifestação convocada para o 7 de Setembro por apoiadores do presidente e pelo próprio Jair Bolsonaro (PL). Há um forte clima de tensão em torno do ato por causa de bandeiras radicais como ataques antidemocráticos ao STF e ao TSE nos últimos meses.

E mais:A pressão sobre os juízes do futebol e a falta de investimento federal em programa para mulheres. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 2, no “Eldorado Expresso”.