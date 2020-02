Expresso: Brasileiros resgatados na China, a volta do recesso e 1917 ganha no Bafta

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o governo brasileiro vai trazer de volta de Wuhan, na China, epicentro da epidemia do novo coronavírus, os brasileiros que queiram voltar ao País. Segundo o ministro, o governo de Israel já autorizou o pouso do avião com os brasileiros naquele país, até mesmo porque eles possuem áreas de isolamento. A Força Aérea Brasileira já está elaborando o plano de voo da aeronave que trará os brasileiros de Wuhan, com escala em Israel, pois não há voo direto em decorrência da distância entre Brasil e China.

E ainda: O épico de guerra 1917 foi o grande vencedor do prêmio da British Academy Film (Bafta), ganhando sete das estatuetas, inclusive a de melhor filme e melhor diretor (Sam Mendes), e derrotando filmes de grande popularidade, como Coringa, O Irlandês e Era Uma Vez em Hollywwod. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 03. Clique no player acima.

