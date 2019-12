‘Expresso’: Buscas em endereços de Queiroz, Lava Jato 70 e goleiro do São Paulo preso nos EUA

O Ministério Público do Rio de Janeiro faz busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz, de ex-mulher de Jair Bolsonaro e de ex-assessores de Flávio Bolsonaro. A Operação Lava Jato entra na fase 70 a investiga contratos de 6 bilhões de reais de aluguel de navios da Petrobrás.

Acompanhe ainda: o processo de impeachment do presidente americano Donald Trump e a prisão, nos Estados Unidos, do goleiro Jean, do São Paulo, acusado de agredir a mulher. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 18. Clique no player acima.

