Expresso: Buscas na baixada; novo recorde do dólar; e mais um caso de coronavírus confirmado

As buscas por desaparecidos na Baixada Santista entram no terceiro dia. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu estado de calamidade pública no Guarujá e situação de emergência em Santos e em São Vicente. Com isso, de acordo com o governo, as cidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais à população. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

E ainda: O Ministério da Saúde confirmou o quarto caso do novo coronavírus no Brasil. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 05. Clique no player acima.

