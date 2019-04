‘Expresso’: Café com Bolsonaro, comissão da Previdência instalada e fim do horário de verão

A Câmara dos Deputados instalou hoje a Comissão Especial e já indicou o presidente (Marcelo Ramos, do PR-AM) e o relator (Samuel Moreira, do PSDB-SP) para ver se a reforma da Previdência vinga. Enquanto isso, segue o clima tenso na relação entre o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB). E nesta manhã teve mais um café oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) a jornalistas, no Palácio do Planalto, em Brasília. A editora-executiva do Estado, Andreza Matais, esteve no encontro e conta tudo para os ouvintes. O podcast ainda trata, entre outros assuntos, do fim do horário de verão e da estreia de Vingadores – Ultimato, que já leva multidões aos cinemas com ingressos esgotados em várias sessões. Clique no player abaixo para ouvir o Eldorado Expresso desta quinta-feira, 25.

