Expresso: Caio Mario Paes de Andrade é o novo presidente da Petrobras

Caio Mario Paes de Andrade é escolhido como novo presidente da Petrobras, por 7 votos a 3. Ele foi eleito em reunião extraordinária do Conselho Administrativo para decidir sobre sua indicação por parte do Governo. O colegiado conta com 11 membros, mas com a renúncia de José Mauro Coelho na última segunda-feira, foram dez votos em jogo. A assinatura do termo de posse é tida como certa para a tarde desta segunda. Resta saber se Caio Paes de Andrade vai querer realizar uma cerimônia, como fez seu antecessor.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 27, que o Brasil ainda tem fatores de aceleração da inflação, como o componente fiscal, embora os últimos números tenham vindo dentro da expectativa. “Acreditamos que o pior momento da inflação já passou. Temos algumas medidas desenhadas pelo governo que precisamos entender qual é o impacto no processo inflacionário, ainda não está claro.”

E ainda: Ataque russo em shopping deixa mortos na Ucrânia e a intrigante discussão aberta pela inteligência artificial do Google. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 27, no “Eldorado Expresso”.