Expresso: Calheiros ‘briga’ por depoimento de Pazuello

O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, reagiu à tentativa do governo federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, de blindar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em depoimento ao colegiado. Em ofício enviado nesta sexta, 14, à corte suprema, Renan afirmou que o general é ‘peça fundamental’ na prestação de informações sobre o ‘colapso do sistema de saúde’ e que a ausência de seu depoimento ou sua recusa em responder as perguntas dos parlamentares ‘prejudicará sobremaneira’ os trabalhos da comissão.

E ainda: as novidades da convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.

