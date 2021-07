Expresso: Câmara ouve Braga Netto sobre ameaça às eleições dia 17

Pivô de mais uma crise envolvendo ameaça às eleições, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, deverá apresentar suas explicações à Câmara dos Deputados no dia 17 de agosto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa já tinha aprovado, na semana passada, um convite para que o general explique uma nota do Ministério da Defesa com ataques aos trabalhos da CPI da Covid. Agora, depois de reportagem do Estadão revelar que Braga Netto mandou recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por meio de um interlocutor político, avisando que não haverá eleição em 2022 se a PEC do voto impresso não for aprovada, a ameaça será incluída na audiência da Comissão.

Em meados de junho, o comando da Polícia Federal (PF) determinou às superintendências da corporação nos Estados que encaminhassem todas as denúncias de fraudes recebidas ou apuradas desde 1996, quando o Brasil adotou a urna eletrônica. Um mês depois, no entanto, a PF se recusa a dizer se recebeu ou não alguma apuração sobre possíveis fraudes nas urnas. O presidente Jair Bolsonaro e ministros do seu governo têm tentado pôr em dúvida a confiabilidade do sistema eletrônico.

E ainda: o rompimento da fabricante da vacina Covaxin com a empresa que a representava no Brasil e a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio com mensagem de inclusão e igualdade. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

