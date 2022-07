Expresso: Câmara tem sala secreta para distribuir orçamento secreto

Num corredor sem janelas de um prédio anexo da Câmara funciona o mais novo centro de peregrinações de deputados e assessores atraídos por verbas do orçamento secreto. O presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), abriu, no segundo pavimento, uma sala com equipe destinada a atender pedidos de emendas voltadas a redutos eleitorais dos parlamentares, especialmente da base aliada do Palácio do Planalto. O espaço é chefiado por uma assessora direta do político alagoano.

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta que as decisões tomadas pela Corte garantem a segurança jurídica das eleições deste ano. Ele deu a declaração ao discursar na última sessão do semestre no STF. A Côrte entra em recesso no mês de julho e retoma os julgamentos em agosto. Neste período, somente os casos urgentes são analisados. Na avaliação do presidente do STF, o tribunal enfrentou controvérsias no primeiro semestre, mas sem especificar quais seriam.

E mais: Reino Unido proíbe deputadas de levarem bebês ao Parlamento e o VAR vitaminado da Copa do Mundo. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.