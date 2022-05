Expresso: Caminhoneiros abandonam cargas para fugir da Polícia no PA

Na madrugada do domingo, 15, um comboio de caminhões que seguia pela BR-155, em Marabá, no Pará, foi abandonado às pressas na BR-155, no Pará. Todos transportavam centenas de toneladas de manganês extraído ilegalmente da região. Para escapar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou uma operação na região, dez motoristas pararam seus veículos no acostamento, trancaram os caminhões e fugiram às pressas para o mato, conforme relatos feitos à reportagem pelo delegado e chefe-substituto da PRF em Marabá, Geraldo Almeida.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste domingo, 15, que vai falar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para destinar recursos do Orçamento ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Nesta sexta-feira, 13, a autarquia suspendeu todas as atividades que envolvem deslocamento para eventos por falta de verba. Com a decisão, estão canceladas, inclusive, as entregas de títulos de propriedade, que têm sido uma das principais bandeiras na campanha de Bolsonaro em relação ao agronegócio.

E ainda: uma pesquisa que mostra a migração de eleitores que mudam de lado na corrida presidencial. E as investigações sobre uma hepatite de origem misteriosa. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.