Expresso: Candidato do Planalto à Câmara defende permanência do Auxílio Emergencial, presidente Bolsonaro definindo seu novo partido; e, ainda, o aniversário de São Paulo

Apoiado pelo Palácio do Planalto na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) defendeu nesta segunda-feira, 25, a discussão de gastos como o abono salarial e outras despesas para abrir espaço no Orçamento. O ajuste é tido como necessário pelo candidato para qualquer possibilidade de uma nova rodada do auxílio emergencial. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve se filiar a um novo partido político em março. Após não conseguir tirar o Aliança pelo Brasil do papel, o chefe do Planalto passou a negociar o ingresso uma outra legenda para tentar a reeleição em 2022 e também levar aliados a uma nova sigla.

E ainda: acidente com ônibus na BR-376, no litoral do Paraná, deixa ao menos 21 mortos na manhã desta segunda-feira e o aniversário de 467 anos da cidade de São Paulo.

