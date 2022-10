Expresso: Candidatos usam só 5% do debate para apresentar propostas

No primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições 2022, exibido pela TV Bandeirantes neste domingo, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) repetiram confrontos anteriores e dedicaram pouco tempo à apresentação de propostas para o País. Os adversários usaram somente 4 minutos e 25 segundos do tempo total de 92 minutos para discutir planos de mudança reais. A discussão de projetos, então, representou cerca de 5% do embate dos postulantes.

Candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve de interromper a agenda no Polo Universitário de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira por causa de um tiroteio. Nas redes sociais, ele disse ter sido alvo de “ataque de criminosos”, mas destacou que todos estão bem e que um “bandido foi baleado”.

E ainda: a prévia do PIB e Neymar vai a tribunal, mas é dispensado, em julgamento por corrupção na venda do Santos ao Barcelona. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.