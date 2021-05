Expresso: “Capitã cloroquina” depõe na CPI

Conhecida como “capitã cloroquina” por defender o chamado “tratamento precoce” contra o coronavírus, um conjunto de medidas sem comprovação científica que inclui o uso de cloroquina e a ivermectina, Mayra Pinheiro presta depoimento hoje na CPI da Covid. A médica contradisse, em seu depoimento na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sobre o momento em que a pasta foi informada sobre o problema de abastecimento de oxigênio em Manaus, no início do ano.

E ainda: a ordem de silêncio ao Exército na investigação sobre o ex-ministro Eduardo Pazuello. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

