Expresso: Capital entra na fase verde do Plano São Paulo; inflação de setembro; e ONU contra a fome

Seis regiões do Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista e a região metropolitana (que passaram a ser uma única), e as regiões de Piracicaba, Campinas, Taubaté, Sorocaba e a Baixada Santista tiveram quedas nos números da covid-19 e avançaram para a chamada fase verde da quarentena. Com isso, 76% da população do Estado vive nessas regiões em verde, de acordo com o governo. O Estadão já havia antecipado a informação sobre a chegada da cidade de São Paulo a esse estágio do Plano São Paulo. Já a região de Barretos voltou para a fase laranja. O restante do Estado permanece na fase amarela. Essa nova configuração vale a partir deste sábado, 10, e uma nova reclassificação acontecerá somente em 16 de novembro.

E ainda: o Nobel da Paz para o esforço da ONU contra a fome. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.

