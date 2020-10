Expresso: Caso André do Rap e o STF; média diária de Covid no Brasil; e aglomeração no RJ

O promotor Lincoln Gakiya, que atua há mais de 10 anos nas investigações do Ministério Público de São Paulo sobre o PCC, violenta organização criminosa que age fora e dentro dos presídios, afirma que não houve falha nem demora do MP no caso de André do Rap – líder da facção criminosa que está foragido após decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal.

E ainda: o feriadão da aglomeração no Rio de Janeiro. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

