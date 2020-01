Expresso: Caso coronavírus descartado no Paraná, caixa-preta BNDES e novo filme de Wagner Moura

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná descartou que um paciente internado em Curitiba esteja infectado com o novo coronavírus. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que o paciente está com o vírus da influenza B. O homem, de 29 anos, esteve na China nos últimos dias. Ele foi a Curitiba a trabalho e procurou assistência médica em um hospital privado, onde permanecia internado em área isolada para a realização de exames.

E ainda: Wagner Moura acaba de acrescentar ao seu currículo mais um trabalho no cinema. Agora, ele vive o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello (1948-2003), Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, no filme Sergio. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 28. Clique no player acima.

