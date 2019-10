‘Expresso’: Caso Marielle, campanha para pacote de Moro e volta de Tarcísio Meira ao teatro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende quatro pessoas acusadas de ocultar a arma usada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. No Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) lança campanha publicitária do pacote anticrime e diz que é um absurdo condenar policiais por excesso em serviço.

E ainda: um ataque à sede da polícia em Paris, a polêmica sobre a arbitragem de vídeo no futebol e a volta de Tarcísio Meira ao teatro, aos 84 anos. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 3. Clique no player acima.

