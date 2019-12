‘Expresso’: Caso Queiroz com foco em Flávio, CPI das fake news e Cruzeiro na iminência da degola

O Ministério Público do Rio de Janeiro retoma a investigação do caso Queiroz com foco no senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, um ano após o Estadão ter revelado as movimentações financeiras atípicas. No Palácio do Planalto, em Brasília, o chamado “gabinete do ódio” vira o principal alvo da apuração sobre suposta disseminação de fake news por parte do governo Bolsonaro.



Em São Paulo, o governador João Doria muda o discurso, se diz chocado com imagens de agressões de PMs e quer câmeras em fardas e viaturas para filmar operações policiais. E ainda: o aumento do preço da carne puxando a inflação para o alto e o risco de o Cruzeiro ir abaixo no Campeonato Brasileiro. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 6. Clique no player acima.

