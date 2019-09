Expresso: Casos de dengue aumentam, correio em greve e Neymar de volta à Paris

A dengue voltou a avançar no País. De janeiro até 24 de agosto, foram registrados 1,4 milhão de casos, seis vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado (205.791). Pelo menos 14 Estados estão em situação de epidemia. E ainda, Sindicatos de funcionários dos Correios anunciaram que estão em greve desde ontem à noite.

Neymar volta ao PSG em partida que marcará o reencontro do jogador brasileiro com a torcida do Paris, contra o Strasbourg, pela quinta rodada do Campeonato Francês. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 10. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

