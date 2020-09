Expresso: Cerimônia 7 de setembro; Fux no STF; e atualização do caso Witzel

O presidente Jair Bolsonaro chegou em um automóvel conversível Rolls-Royce à cerimônia do Dia da Independência no Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira, 7. Sem usar máscara, Bolsonaro surgiu acompanhado de um grupo de cerca de dez crianças, filhas de autoridades convidadas, e cumprimentou apoiadores. Algumas usavam máscaras, outras não.

E ainda: Ministro Luiz Fux assume presidência do STF com defesa do meio ambiente e combate à corrupção como bandeiras. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.

