Expresso: Chega a 100 o número de mortos por chuva em Pernambuco

Chegou a 100 o número de mortes confirmadas em Pernambuco por causa das chuvas no Grande Recife. Ainda há 16 pessoas desaparecidas e 6.198 desabrigados, segundo o governo estadual. As mortes foram confirmadas entre a última quarta-feira, dia 25, e as 11h30 desta terça-feira. Equipes de resgate realizam hoje o quarto dia de buscas por desaparecidos, que até ontem eram 26.

O desemprego no Brasil recuou de 11,2% no trimestre terminado em março para 10,5% no encerrado em abril, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

E mais: o “pix orçamentário” para ajudar aliados em ano eleitoral e os últimos momentos para declarar o Imposto de Renda. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 31, no “Eldorado Expresso”.