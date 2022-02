Expresso: China acusa EUA de criarem ‘medo e pânico’ sobre crise na Ucrânia

A China acusou os Estados Unidos de criarem “medo e pânico” sobre a crise na Ucrânia. O país asiático ainda alegou que o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deixou o presidente Vladimir Putin com poucas opções. As declarações foram feitas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying. Ela afirmou que a China se opõe às sanções impostas contra a Rússia e pediu negociações para reduzir as tensões.

O novo reitor da Universidade de São Paulo, o médico Carlos Gilberto Carlotti Junior, defendeu o passaporte vacinal na instituição, válido para alunos, professores e servidores técnico-administrativos. As aulas presenciais serão retomadas em 14 de março e, segundo o dirigente, o espaço físico passou por adaptações para reduzir os riscos de transmissão da covid-19. Em entrevista à Rádio Eldorado, o novo reitor da USP disse que será possível fazer o controle via aplicativo.

E ainda: os movimentos da disputa pelo governo de São Paulo e o novo técnico português do Corinthians. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

