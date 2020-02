Expresso: Chuva e caos em São Paulo; pensão filhas de militares; e desempenho do presidente

Depois de uma segunda-feira de tempestade, a terça-feira, 11, começou com chuvas fracas em São Paulo e região metropolitana, que não chega a causar estragos. A manhã começou sem registros de alagamentos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva dos dias 10 e 11 alcançou os 157mm na cidade de São Paulo e acumulado do mês já chega aos 342,6 mm, superando a condição normal que é de 249,7mm.

E ainda: O número de casos confirmados de infecção pelo coronavírus na China chegou a 42.638, de acordo com informações divulgadas pela autoridade chinesa em saúde. Somente nesta segunda-feira, 10, morreram 108 pessoas, elevando para 1.016 o número de vítimas da doença. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 11. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.