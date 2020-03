Expresso: Chuvas e deslizamentos na baixada; adiamento da Olimpíada; e aprovação da reforma da Previdência

As chuvas fortes que atingem a região da Baixada Santista desde a tarde de segunda-feira, 2, provocaram mortes e deixa moradores da região desaparecidos. Pelo menos duzentas pessoas estão desabrigadas no município. Na manhã desta terça, o prefeito Valter Suman (PSB) sobrevoou as áreas mais atingidas junto com o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Walter Niakas Júnior.

E ainda: A votação da reforma da previdência paulista, que foi aprovada por 59 votos a 32 nesta terça-feira, 3, na Assembleia Legislativa, foi marcada por confusão. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 03. Clique no player acima.

