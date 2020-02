Expresso: Cid Gomes x Policiais; novas medidas do Banco Central; e morre Zé do Caixão

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração de Sobral e fica agora aos cuidados da enfermaria, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta, 20. Na quarta, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo ao tentar romper um bloqueio de policiais grevistas com uma retroescavadeira.

E ainda: José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu nesta quarta-feira, 19, aos 83 anos. O artista teve complicação devido a uma broncopneumonia. A informação foi confirmada pela filha Liz Marins. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 20. Clique no player acima.

