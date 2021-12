Expresso: Ciro e Cid Gomes alvos de operação da PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, uma Operação batizada ‘Colosseum’ para apurar supostas fraudes e pagamento de propinas a políticos e servidores públicos no âmbito das obras no Estádio Castelão, em Fortaleza, capital cearense, entre 2010 e 2013. Entre os alvos das buscas estão o presidenciável Ciro Gomes e seus irmão, o ex-governador Cid Gomes.

Desde que o Supremo Tribunal Federal liberou novamente a execução do orçamento secreto, no começo deste mês, o governo empenhou até esta terça-feira R$ 1,38 bilhão. Ao contrário do que alegou o comando do Congresso ao STF, porém, a saúde e a educação estão longe de ser prioridade. Os ministérios responsáveis por essas áreas receberam apenas 4,6% dos recursos que foram reservados pelo Executivo. A maior parte das verbas (77%) foi para ações orçamentárias ligadas à pavimentação de ruas e à compra de maquinário pesado, como tratores.

E ainda: a pesquisa que mostra Lula com chance de vitória no primeiro turno e o alerta da Fiocruz sobre uma epidemia de gripe no país. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

