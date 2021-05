Expresso: Cloroquina motivou saída de Teich do ministério da Saúde

Ministro da Saúde durante apenas um mês, entre abril e maio de 2020, Nelson Teich presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta, 5, no Senado. No início de sua fala, Teich afirmou que saiu por não ter liberdade nem autonomia para fazer o trabalho necessário no Ministério e pela pressão sobre o uso da cloroquina.

E ainda: as homenagens ao ator Paulo Gustavo, vítima da covid. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.