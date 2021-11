Expresso: Com filiação ao PL, Bolsonaro sela volta ao Centrão

Após dois anos sem partido e meses de tratativas, o presidente Jair Bolsonaro selou sua volta ao Centrão nesta terça-feira, ao se filiar ao Partido Liberal pelas mãos de Valdemar Costa Neto, presidente do partido que foi condenado no mensalão. A cerimônia teve ataques diretos a Sérgio Moro e simbolizou um esboço da aliança eleitoral que o Palácio do Planalto costura pela reeleição de Bolsonaro em 2022, com presença da cúpula do Progressistas e do Republicanos, partidos com os quais o presidente também negociou.

A taxa de desemprego recuou de 14,2% no segundo trimestre para 12,6% no terceiro trimestre, mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Há um ano, a taxa de desocupação era de 14,9%. Sob pressão da inflação elevada e de um aumento do número de pessoas atuando na informalidade e em vagas com menores rendimentos, a renda média do trabalhador teve queda recorde de 11,1% em um ano, para R$ 2.459 mensais.

E mais: o aumento das internações de crianças com covid na África do Sul após o surgimento da variante Ômicron e a poluição deixada pelo garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

