Expresso: Começa o ano letivo em sete estados e capitais do País

As redes de ensino de 7 estados e 7 capitais voltaram às aulas nesta segunda-feira. Nas redes estaduais de Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, o ano letivo começou em formato 100% presencial. As aulas também foram retomadas em formato totalmente presencial nas redes municipais de Vitória, Cuiabá, Boa Vista, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Teresina e Manaus, o ano letivo também começa nesta segunda, mas em formato remoto. Em Belém, onde o ano letivo começou de forma remota em 24 de janeiro, as aulas presenciais foram retomadas nesta segunda.

Um estudo divulgado nesta segunda-feira, 7, aponta que três em cada quatro escolas da rede municipal do Rio estava em alguma área onde houve pelo menos um tiroteio em 2019. Naquele ano, as instituições de ensino que ficaram mais expostas registraram pelo menos dez operações policiais em seu entorno. Em cinco dessas escolas, houve pelo menos 20 ações com troca de tiros. O estudo também descobriu que houve queda no aprendizado de português e matemática nos estabelecimentos de ensino em áreas onde correm confrontos.

E ainda: a queda na internação de adolescentes na Fundação Casa em São Paulo e a tentativa da diplomacia mundial de evitar um conflito entre Rússia e Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 07, no “Eldorado Expresso”.

