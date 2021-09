Expresso: Confusão entre senador e advogado de Hang na CPI da covid

Um tumulto entre senadores governistas e de oposição interrompeu o depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Covid nesta quarta-feira. A irritação começou logo na fala inicial do depoente, que apresentou um vídeo de propaganda de sua rede de lojas, a Havan, gerando protestos de alguns parlamentares. Hang também levou cartazes que tentou expor para as câmeras com dizeres como “Não me deixam falar”. Depois de muito bate-boca entre senadores, o presidente da CPI, Omar Aziz, determinou a retirada dos cartazes. Ele também ordenou a saída de um dos advogados de Hang, que se envolveu em uma discussão com o senador Rogério Carvalho. Depois de quase 40 minutos de interrupção, a sessão foi retomada. O advogado pediu desculpas ao senador Rogério Carvalho e permaneceu no depoimento. Na condição de investigado, o empresário não prestou o compromisso de dizer a verdade e foi amparado com intervenções dos senadores governistas Flávio Bolsonaro e Marcos Rogério

O mercado de trabalho formal brasileiro acelerou no mês passado e registrou um saldo positivo de mais de 372 mil carteiras assinadas em agosto, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco pelo Ministério do Trabalho. Em julho, foram abertas cerca de 303 mil vagas. Foi o oitavo mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formal. O resultado do mês passado decorreu de 1,8 milhão de admissões e 1,4 milhão de demissões.

E ainda: as recomendações da ONU para o Brasil superar a pandemia. E a decisão que permite a volta do público aos estádios do Brasileirão. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

