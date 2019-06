‘Expresso’: Congresso com votos para reforma, disputa pela F-1 e homenagem a Michael Jackson

O Eldorado Expresso desta terça-feira, 25, destaca a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara tenta votar o texto na semana em que os deputados costumam ir às festas juninas. Enquanto isso, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), calcula que os votos para aprovar o projeto estão garantidos na Câmara e no Senado e que o processo todo deve ser concluído após o recesso parlamentar.

Confira também as notícias sobre as disputas Sérgio Moro e Lula no Supremo, Jair Bolsonaro e João Doria na Fórmula 1 e Brasil e Paraguai na Copa América. Ouça ainda uma análise feita por Igor Muller do legado de Michael Jackson no dia que marca os dez anos da morte do cantor. Ouça no player acima.

