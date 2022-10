Expresso: Congresso controla 40% do Orçamento de 2023

O presidente que for eleito no dia 30 assumirá o cargo em janeiro de 2023 com um poder menor do que todos os ocupantes anteriores do Palácio do Planalto. Pela primeira vez, o chefe do Executivo iniciará o mandato sem controlar 40% dos recursos federais destinados a investimentos, que ficarão nas mãos do Congresso por meio de emendas parlamentares.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação pelo terceiro mês consecutivo, mais uma vez puxado pelos combustíveis. Em setembro, a queda nos preços foi 0,29%, depois do recuo de 0,36% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a inflação em 12 meses baixou dos 8,73% no acumulado até agosto para 7,17% agora.

Ainda: o acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia com novos ataques de Moscou e o tricampeonato da brasileira Mayra Aguiar no judô. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.