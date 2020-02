Expresso: Consequências da chuva em SP; coronavírus; e GP da Fórmula 1 na China é cancelado

Subiu para seis o número de mortos durante os temporais que atingiram o interior de São Paulo desde a madrugada de segunda-feira, 10. O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira, 12, o corpo de um homem levado pela enchente que atingiu o bairro Fazenda Santa Ella, em Araçariguama, região metropolitana de São Paulo.

E ainda: A organização da Fórmula 1 anunciou o adiamento do GP da China para evitar a epidemia de coronavírus. A corrida seria realizada entre 17 e 19 de abril. A categoria ainda não anunciou uma data alternativa. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 12. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.