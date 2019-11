Expresso: Constituição no Chile, clima tenso na Bolívia e Grammy Latino 2019

O Congresso do Chile chegou a um acordo durante a madrugada de hoje para convocar em abril de 2020 um plebiscito por uma nova Constituição que substitua a atual, vigente desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), após quase um mês de confrontos em diversos pontos do país.

E ainda, artistas brasileiros marcaram forte presença na 20ª edição do prêmio Grammy Latino, que aconteceu na noite de ontem, em Las Vegas. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 15. Clique no player acima.

