Expresso: Consumidor pagará pelo próprio bônus se economizar Energia

A Agência Nacional de Energia Eletrica adiou para esta quarta-feira, 01, a reunião que tratará do reajuste da conta de luz.

O valor tarifário extra cobrado na bandeira vermelha patamar 2 deverá subir até 50% para custear a ativação de termelétricas. Ou seja, o valor pode saltar para R$14 a cada 100 kWh consumidos – atualmente, este valor é de R$ 9,49. Em discussão, ainda, está um possível bônus. O prêmio que o governo vai criar para quem economizar energia nos próximos meses será pago pelos próprios consumidores, por meio de aumentos diluídos na conta de luz de todos. Conforme apurou o Estadão/Broadcast, o governo pretende premiar quem gastar menos em um patamar de 10% a 20%.

Um negro tem 2,6 vezes mais risco de ser assassinado no Brasil do que as outras pessoas. Na maior parte dos casos de homicídio, a vítima também é jovem. Os dados constam do Atlas da Violência 2021, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), divulgado nesta terça-feira, 31. Entre os indígenas, o Atlas da Violência 2021 aponta que os assassinatos aumentaram ao longo da última década; 2.074 indígenas entre 2009 e 2019 – resultado que fez a taxa de letalidade violenta praticada contra os grupos étnicos saltar 22% no período.

E mais: o status da reforma do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e a necessidade de algumas praias brasileiras buscarem o sol em suas faixas de areia. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

