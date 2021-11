Expresso: Conta de Energia 21% mais cara em 2022

A reportagem do Estadão obteve um documento interno da Aneel que faz projeções sobre o impacto financeiro da crise hídrica no setor elétrico e como esse cenário vai impactar a conta de luz em todo o País no ano que vem. A projeção é catastrófica. O memorando feito pela Superintendência de Gestão Tarifária da agência, concluído na última sexta-feira, 5, estima que a conta vai ter uma inflação de mais de 20% no ano que vem. A afirmação no documento é: “Nossas estimativas apontam para um cenário de impacto tarifário médio em 2022 da ordem de 21,04%, quando avaliado todo o universo de custos das distribuidoras e incluídos esses impactos das medidas para enfrentamento da crise hídrica.”

Na contramão do discurso pró-ambiente adotado na Cúpula do Clima (COP-26), em Glasgow, o Brasil continua a registrar recordes em seus índices de desmatamento na Amazônia. Foi o que ocorreu no mês passado. Dados divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, apontam que a área de alertas de desmatamento de outubro foi a maior para o mês nos últimos sete anos. A conservação do bioma foi destaque na abertura da conferência na Escócia e é considerada chave para evitar uma catástrofe climática.

E mais: o futuro candidato à presidência do ninho tucano e o novelo de problemas no Ministério da Educação, muito além do ENEM. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

