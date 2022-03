Expresso: Conversas sem avanço entre Rússia e Ucrânia

Depois de muito vaivém, o governo em Kiev conversou, nesta quarta-feira, com a delegação russa que está na Belarus para discutir a guerra na Ucrânia. O primeiro diálogo teve duração de cinco horas, mas terminou sem avanço. Havia incerteza sobre a participação da Ucrânia, que condicionou uma nova rodada de negociações a um cessar fogo russo. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, informou que representantes do Kremlin estarão de prontidão para uma nova rodada de negociações.

A guerra entre Rússia e Ucrânia já começa a afetar os preços dos alimentos e dos combustíveis e acabará sendo repassada ao consumidor também no Brasil. A análise é de Clemens Nunes, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele já apontou reflexos em produtos derivados do trigo, do milho e do petróleo.

E ainda: novas revelações da ONU sobre o impacto das mudanças climáticas e o boicote de estúdios de Hollywood à Rússia de Vladimir Putin. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 2, no “Eldorado Expresso”.

