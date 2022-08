Expresso: Copom define Selic nesta quarta

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, define nesta quarta a taxa básica de juros, Selic. Segundo a edição mais recente do boletim Focus, a taxa deverá passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta de 0,5 ponto percentual. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a Selic em 0,5 ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista.

Aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar a zona de defesa aérea de Taiwan nesta quarta-feira, um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. A viagem irritou Pequim, que reivindica Taiwan como parte de seu território e prometeu fortes retaliações aos Estados Unidos.

E ainda: a mais recente pesquisa eleitoral da corrida presidencial e a piora no índice de homicídios esclarecidos no Brasil. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.