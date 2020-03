Expresso: Coronavírus causa tensão no Brasil; Bolsas despencam; e fim do surto na China

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo Estado, foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde de hoje. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira, após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus.

E ainda: a China afirma que acabou o pico do coronavírus no país. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 12. Clique no player acima.

