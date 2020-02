Expresso: Coronavírus chega na Itália; Damares Alves discursa na ONU; e Covid-19 suspende campeonato italiano

O governo da Itália anunciou a quinta morte provocada pelo novo coronavírus no país nesta segunda-feira, 24. A quinta vítima é um idoso de 88 anos, morador de Caselle Lanne, na Lombardia. Desde domingo, 23, as autoridades italianas estão controlando ao menos 11 cidades na região norte – elas estão em quarentena, uma tentativa de evitar a propagação da doença.

E ainda: Três partidas do Campeonato Italiano marcadas para este domingo foram adiadas por causa do temor causado pela chegada do coronavírus a duas regiões do país, Vêneto e Lombardia. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 24. Clique no player acima.

