Expresso: Coronel da PM paulista afastado por convocar ao 7 de setembro

Na reunião desta segunda-feira, 23, governadores decidiram que vão tentar agenda com Bolsonaro e presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Luiz Fux. O esforço do grupo é em busca de diálogo para melhorar as relações institucionais. Os gestores estaduais também vão se posicionar contra a proposta do presidente Jair Bolsonaro de parcelar os super precatórios (dívidas cujo pagamento foi determinado pela Justiça). Os estados são credores de R$ 15,6 bilhões da União, e a maior parte dos recursos vêm de discussões judiciais do extinto Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que vigorou até 2006.

O governo de São Paulo determinou o afastamento preliminar do chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar de São Paulo, coronel Aleksander Lacerda, que vem convocando seus “amigos” para a manifestação do dia 7 de Setembro, em Brasília. Uma reunião do comando geral da PM foi convocada para esta segunda-feira e pode determinar outras punições a Lacerda, aguardado no encontro para apresentar sua defesa. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 23, após o Estadão revelar as publicações do coronel, que até agora tinha sob suas ordens 7 batalhões da PM paulista, cuja tropa de cerca de 5 mil homens é desdobrada em 78 municípios da região de Sorocaba, sede do CPI-7.

E mais: a exigência de carteira de vacinação anticovid em bares e restaurantes da capital paulista e um grande incêndio no Parque do Juquery, na região metropolitana de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.