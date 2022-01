Expresso: Corpos de vítimas de Capitólio são identificados

Mais quatro vítimas do acidente em Capitólio foram identificadas na manhã desta segunda-feira, 10. Foram confirmadas dez mortes e ainda falta uma pessoa a ser identificada. De acordo com a Polícia Civil, somam nove pessoas identificadas até o momento. Os três primeiros corpos identificados já foram liberados aos familiares.

O Ministério da Saúde concluiu que o autoteste para diagnóstico de covid-19 pode ser uma “importante ferramenta de apoio” na contenção do vírus e pedirá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que avalie o tema. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse, com exclusividade ao Estadão/Broadcast, que a pasta enviará à agência uma nota técnica sobre o assunto solicitando a avaliação.

E ainda: as novidades no elenco dos times paulistas e os vencedores do Globo de Ouro em cerimonia atípica nos EUA. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

