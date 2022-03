Expresso: Corredores humanitários levam ucranianos somente a território russo

A Rússia disse que militares interromperam fogo e abriram corredores humanitários em várias cidades ucranianas nesta segunda-feira, mas os canais de retiradas de civis levam apenas para território russo e para seu aliado, Belarus, um movimento imediatamente denunciado por Kiev como “um golpe imoral.” O anúncio veio após dois dias de cessar-fogo fracassado para permitir que civis fugissem da cidade sitiada de Mariupol, onde centenas de milhares de pessoas estão presas sem comida e água, sob bombardeio implacável e incapazes de retirar seus feridos.

Um dia após a divulgação de que aliados europeus consideram banir importação de petróleo e gás natural da Rússia, como retaliação à invasão à Ucrânia, as Bolsas operam em baixa na Europa e fecharam em queda na Ásia nesta segunda-feira, ao mesmo tempo que o dólar amplia alta ante rivais. No domingo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que Washington está em “discussões muito ativas” com governos europeus sobre o possível banimento de importações de petróleo e de gás natural da Rússia. A declaração ajudou o petróleo tipo Brent – negociado em Londres e o padrão utilizado pela Petrobras – a saltar para quase US$ 140 por barril durante a madrugada.

E mais: o fim do uso obrigatório de máscaras no Rio e um alerta sobre os riscos dos anti-inflamatórios à saúde. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 7, no “Eldorado Expresso”.

