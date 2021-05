Expresso: CPI confirma que Bolsonaro ignorou vacinas da Pfizer

O presidente da Pfizer da América Latina e ex-presidente da farmacêutica no Brasil, Carlos Murillo, disse nesta quinta-feira, 13, em depoimento na CPI da Covid que as negociações com o governo federal para aquisição de vacinas começaram no final de agosto do ano passado. “Nossa oferta de 26 de agosto tinha uma validade de 15 dias. Passado os 15 dias, o governo brasileiro não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta”, disse o dirigente da Pfizer. A primeira proposta, no entanto, foi apresentada antes – em 14 de agosto.

E ainda: a paralisação da produção da CoronaVac por falta de insumos da China. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

