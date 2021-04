Expresso: CPI convoca ex-ministros da Saúde

Os integrantes da CPI da Covid no Senado aprovaram nesta quinta-feira, 29, os requerimentos para convocação dos ex-ministros da Saúde do governo Jair Bolsonaro e do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Todos devem ser ouvidos pelo colegiado na semana que vem. O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, também foi convocado a prestar depoimento durante a segunda reunião do grupo, que foi marcada mais uma vez por tentativas de obstrução por parte dos governistas.

E ainda: a tragédia brasileira que chega a 400 mil mortos e os estoques de testes de covid perto do fim. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.

